Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Can Karagöz, partinin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle cumartesi günü 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunup, 10.30’da tadilata alınmasına rağmen bir türlü açılamayan Atatürk Evi’nin önünde açıklama yapıp, parti binasında tebrikleri kabul edeceklerini açıkladı. Karagöz, “Atamızın mirası, özgürlüklerin, insan onurunun, refah ve dayanışmanın, tam bağımsız Türkiye’nin partisi, kurtuluşun ve kuruluşun partisi 100. yaşına giriyor.

Yüz yıl önce olduğu gibi aynı heyecan ve coşku ile Atamızı anacak, ikinci yüzyılımızda ülkemizi çağdaş medeniyetlerin üstüne taşımak için daha da çok çalışacağımıza söz vereceğiz. Tüm halkımız davetlidir” dedi