Özbudak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yol arkadaşlarım, dün akşam saatlerinden itibaren basına ve kamuoyuna yansıyan istifam, emin olun benim için hiç de kolay olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde doğup büyüdüm. Bir dönem gençlik kolları başkanlığı, bir dönem ilçe yöneticiliği yaptım. 2007 yılından beri yönetici vasfım olsun olmasın her daim partim adına sahada aktif rol aldım. Mevzu kesinlikle sıra konusu değildir.

Mevzu, yürütülen süreçte kadın kotasına uyulmaması (ki bu konuda CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in kesin talimatı olmasına rağmen), sürecin şeffaf yönetilmemesi, bunca yıl emek vermiş olduğum ve kariyer olarak tabi ki hak etmediğim muamelenin sonucunda gösterdiğim tepkiye, gönül alma şeklinde değil de ‘gidersen git’ tarzında saygısızca yaklaşılmasıdır. Sosyal demokrat bir parti olarak emeğin ve emekçinin yanında olması gereken bir partinin yöneticilerine bu tavır yakışmamıştır. Ben ki 2019 yılında hak etmediğim bir sıra olan 16. sırayı bile partim zarar görmesin diye kabul etmiş ve canla başla çalışmış bir insanım. Umarım bundan sonraki süreç herkes için hayırlı olur.”