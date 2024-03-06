Alanya’nın Çevreyolu üzerinde bulunan ve yüzbinlerce vatandaşın kullandığı Metro Kavşağı’ndasabah saatlerinden beri trafik lambaları çalışmadığı için trafikte ciddi bir karışıklık meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin konu ilgili geç müdahalede bulunması vatandaşları tepkisini çekti.

Büyükşehir Ekipleri Kaza Olmasını Mı Bekledi?

Metro kavşağında bulunan sinyalizasyon ışıklarının sabahtan beri çalışmaması nedeniyle trafikte karmaşa yaşandı. Sorun ile ilgili çok geç sorun çözen Büyükşehir ekiplerine vatandaşlardan büyük bir tepki geldi. Vatandaşlar ‘’Bu ışıkların yapılması için bir trafik kazası mı olması gerekiyordu?’’ diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sitem etti.