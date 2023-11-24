Bir önceki dönem Dışişleri Bakanlığı görevi yapan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Yönetimi ile birlikte geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Alanya Sevdalıları Derneği’ni (ALSEV) ziyaret etti. Çavuşoğlu, ziyarette ALSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yetgin’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Çavuşoğlu ve Yetgin Alanya'nın sorunları hakkında istişarelerde bulundular.

Başkan Yetgin, ziyaret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘’Derneğimiz yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Alanya'mızın gururu, AL Parti Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU'nu derneğimiz de ağırladık, vekilimiz ile Alanya'mızın sorunları hakkında istişarelerde bulunduk, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Birliğimiz daim olsun. Sen Ben Yok Biz Varız’’