Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intihal edişinin 85. sene-i devriyesinde anılırken Esenler Merkez Camii'nde "Atatürk" tartışması yaşandı.

İstanbul Esenler Merkez Camii'nde kaydedilen görüntülerde "Neden Atatürk'ü anmıyorsunuz" gerginliği yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir şahsın "Başlatma lan Mustafa Kemal'ine diye bağırdığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 3 Mart 1924’te kurulmuştu.

Camide yaşanan bu tartışma ise anbean kameralara yansıdı.