MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül söz konusu projenin inşaat halinde olan aşamasının ilk giriş sanat yapısı olan Oba ve Tosmur Mahallelerinin ortasında kalan ve yaklaşık uzunluğu 670 metre olan tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmının kazısının henüz yeni tamamlandığını aktardı. Bu tünelin herhangi bir kamulaştırma ya da mülkiyet sorunun olmadığı ve büyük bir kısmının orman arazisinden tahsisli olduğunun bilindiğini belirten Sünbül, “Dolayısı ile projenin geri kalanının tamamen bitmiş olsa bile bu tünel inşaatının tamamlanmadan geri kalan kısmının herhangi bir anlam ifade etmediği ortadadır. Bu konuda tek eksik noktanın ödenekte yaşanan sorunlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Geri kalan kısımların da Dimçayı viyadüğü ve devamındaki tünel inşaatının üst yapı çalışmalarının henüz tamamlanmadığı görülmektedir” diye konuştu. Başkan Sünbül, ayrıca projenin Kestel Mahallesi etabında yeni sanayi sitesi altında kalan etabının zaten Karayolları tarafından kamulaştırması tamamlanmış olduğunu ve bağlantı yollarının ise Alanya Belediyesi tarafından imar faaliyetleri askı aşamasına geldiğini ekledi. Söz konusu ana güzergâh Alanya - Gazipaşa etabı olduğundan dolayı bu kapsamda bağlantı yollarının ikinci planda kaldığını söyleyen Başkan Sünbül, bu etaptan sonra Mahmutlar Mahallesi üçgen park olarak bilinen kısmın kuzeyine kalan alana kadar olan etabın imar uygulama işlemlerinin tamamlandığını ve herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığını belirtti.

“BELEDİYEYE DÜŞEN GÖREVLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TAMAMLANDI”

Sünbül, “Bu alana kadar olan etapta çalışmaların tamamlandığına dair Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasında gerekli yazışmalar Eylül 2022 tarihinde yapılmıştır. Bu aşamada her ne kadar kamulaştırma ve mülkiyet sorunları tamamlanmış olsa da bölgede yoğun tarım faaliyetleri devam ettiğinden dolayı Karayolları ekipleri tarafından bölge halkının işgal ettiği alanların tasfiyesi ile uğraşılmaktadır. Sonuç olarak Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında belediyeye düşen görevlerin büyük bir çoğunluğu tamamlanmış olup geri kalan kısımlar da en kısa sürede tamamlanacaktır. Fakat yukarıda da bahsettiğim üzere projenin en maliyetli ve zaman alan kısmı Oba-Tosmur etabında kalan yaklaşık 670 metrelik tünel inşaatıdır. Bu tünel inşaatı tamamlanmadan geri kalan iş ve işlemlerin projenin devamlılığı açısından önemi azalmaktadır.” dedi.

“ALGILARA RAĞMEN MİLLET İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Sünbül, açıklamasının sonunda “Cumhur İttifakı olarak gerek merkezi hükümetimiz, gerekse yerel yönetimimiz hizmet üretmek için var gücüyle çalışmaktadır. Alanya Belediyemiz MHP’nin ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışı ile projelerini bir bir hayata geçirirken, diğer kurumların da projelerine her zaman destek olmaktadır. Her türlü algı oluşturarak toplumu yönlendirme çabalarına karşı yılmadan milletimiz için üretmeye ve desteğe devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.