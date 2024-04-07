Olay, Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde bulunan bir villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta çalışan İ. Y. (32), dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü. Yabancı’nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Y. ’n in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.