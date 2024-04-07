Olay, Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 gün önce ilçeye gelen Rusya uyruklu S. K. ’ nin (40) odasından çıkmaması üzerine otel personeli yanına gitti.Kasianov’un odada hareketsiz yattığını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Kasianov’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Rus turistin cenazesi, savcı ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.