Olay, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kuaför dükkânının önüne gelen kadın ve erkek tartışmaya başladı. Bu sırada genç kadın yere düsen eşyalarını alarak uzaklaşmak istedi. Kız arkadaşının gitmesini istemeyen genç ise kızın saçından ve elbisesinden çekerek kuaför salonunun camına vurdu. Hızını daha da alamayarak arkadaşının boğazdan tutarak, yere ittirdi. Genç kızın yerde darp edildiğini gören iki genç olaya müdahale etti.

İş yerinin camına tekme atarak kırdı

Bir süre sonra sinirlerine hakim olamayan adam, güzellik salonun camına tekme attı. Bu sırada cam kırıldı. Gencin yanında bulunan kadına uzun süre yalvarması dikkatlerden kaçmadı. Tartışma camın kırılmasının ardından bir süre daha devam etti. Çift, yaşananların ardından olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"7 bin TL masraf ederek camımı değiştirdim"

Komşularının kendisini aramasıyla iş yerine gelen Ramazan Duran, “Komşularımın aramasıyla iş yerime geldim. Geldiğimde camının kırık olduğunu gördüm. Kamera kayıtlarımı açarak inceledim. Bir erkek ve kızın kavga ettiğini gördüm, erkek önce arkadaşını darp ediyor sonra ise benim camımı kırıyor. Ardından iş yerimi o şekilde bırakıp gidiyor. Ben bu saate kadar bekledim, kimse gelmedi. 7 bin TL masraf ederek camımı değiştirdim. Benden ne özür dileyen oldu, ne de durumu soran olmadı. Karakola giderek polise şikayette bulundum” dedi.

Yaşananların ardından genç kızın şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)