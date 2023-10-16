Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 özel tekne evrak, donanım yönünden kontrol edildi. Denetimlerde 3 adet bandrollü alkol denetimi ve 2 adet yakıt denetimi yapılarak 92 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde 1 yoklama kaçağı olarak aranan şahsa tebligat yapılarak Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet eden bir şahsa bin 654 TL idari para cezası uygulandı.
Alanya’da Gemi Ve Teknelere Denetim Devam Ediyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gemi ve teknelere yönelik yapılan uygulamada Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet eden bir şahsa idari para cezası uygulandı.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı