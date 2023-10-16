Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 özel tekne evrak, donanım yönünden kontrol edildi. Denetimlerde 3 adet bandrollü alkol denetimi ve 2 adet yakıt denetimi yapılarak 92 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde 1 yoklama kaçağı olarak aranan şahsa tebligat yapılarak Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet eden bir şahsa bin 654 TL idari para cezası uygulandı.