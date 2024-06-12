Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satış noktalarında sivrisinek, karasinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında Alanya’da Çıplaklı, Konaklı ve Mahmutlar’daki kurban pazarlarında ilaçlamanın yanı sıra kara sinek tuzakları ve sinek şeritleri satış noktalarına takılıyor. Çalışmalar bayrama kadar devam ederken, bayram sonrası da satış alanları ilaçlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)