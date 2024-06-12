Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki disiplini sağlamak ve halkın sağlığını tehdit eden işletmeleri tespit etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler; yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı fırın ve pastanelerde detaylı denetim gerçekleştirdiler. Kent genelinde yapılan denetimlere, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ile gıda mühendisleri de katıldı.



HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN İŞLETMELERE TAVİZ YOK

Fırın ve pastanelerin hem imalat hem de satış bölümlerinde incelemelerde bulunan ekipler, hijyen kurallarına, ürünlerin son kullanma tarihlerine, gramajlarına, personellerin çalışma koşulları ve kılık kıyafetine kadar pek çok konuda denetimlerini gerçekleştirdiler. Kurallara uymayan işletmeleri uyaran ekipler, yapılması gerekenlerle ilgili tutanak tutarak en kısa sürede eksiklerin giderilmesi için işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu. Hijyen kurallarını hiçe sayan fırın ve pastanelere idari para cezası uygulayan ekipler, gerekli işlemlerin göz ardı edilmesi halinde daha ağır cezalar ve işletme mühürleme gibi durumlarla karşı karşıya kalınacağını belirterek, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir konuda taviz verilmeyeceğini kaydettiler.



BAŞKAN ÖZÇELİK: DENETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Göreve geldiğimiz günden beri kent disiplinini sağlamak adına önemli adımlar attık. Zabıta ekiplerimiz Alanya’daki tüm işletmeleri denetleyerek, önceliğimiz olan halk sağlığı ve hijyen konularında gerekli işlemleri yapıyorlar. Kurban Bayramı öncesinde fırın ile pastaneler birtakım denetimlere tabi tutuldu ve bu kontroller artarak devam edecek. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Kesinlikle hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz. Amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Gıda mamullerinin hijyenik ortamlarda üretilmesi için ekiplerimiz hassasiyetle çalışıyor.” dedi.