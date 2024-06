Alanya ve Yatağan gibi turizm bölgelerinde kaymakam olarak görev yapan ve turizm işletmeciliği ile ilgili üniversitelerde ders veren Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Türkiye’de Avrupalıların hangi fiyata tatil yaptıkları ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Tanrıseven, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA 14-20 BİN TL”

“İngiltere’den Türkiye’ye gidiş dönüş uçak bileti dahil, 7 gece 8 gün oda-kahvaltı konaklama 10 bin TL, her şey dahil 14 bin TL tatil pahalı mı?” Bir süredir medyada, Türkiye’de tatilin diğer Akdeniz ülkelerine göre pahalı olduğu, Yunan adalarının Türkiye’den daha ucuz ve kaliteli olduğuna dair haberlerle sık sık karşılaşıyoruz. Ben de geçen hafta ve bu hafta için, İngiltere’nin Başkenti Londra’dan Türkiye’nin tatilciler açısından en sık kullanılan Antalya ve Dalaman havalimanlarına gidiş dönüş uçuşları dahil, bir haftalık tatil fiyatlarına baktım.

“FİYATLAR İNANILMAZ DERECEDE ŞAŞIRTICI”

Fiyatlar inanılmaz derecede şaşırtıcı. Eski görev yerlerim Muğla ve Antalya’da otel fiyatları çok cazip. Marmaris ve Dalaman’da ekonomik otellerde oda-kahvaltı, 7 gece transferler dahil konaklama 250 Sterlin civarında. Bir Sterlin’in 41,3 lira olduğu baz alınırsa. İngiltere’den Türkiye’ye gelip bir hafta tatil yapmak 10 bin Türk Lirası civarında. Eğer, her şey dahil tatil yapmak istiyorsanız aynı dönem için otel fiyatları 350 Sterlin civarı yani 14 bin TL. Örneğin Alanya’da 4 yıldızlı bir otelde her şey dahil konaklamak istiyorsanız vereceğiniz para 500 Sterlin yani 20-21 bin Lira civarında. Üstelik içecekler de dahil olmak üzere her şey bedava olunca otelin dışına turist adım atmadan son derece uygun fiyata tatil yapabilir. Bazı otel ilanlarını aşağıda isimlerini kapatarak paylaşıyorum.

TATİL TÜRKLERE Mİ PAHALI?

Ne dersiniz Türkiye’de tatil yapmak gerçekten pahalı mı? Yoksa tatil, yerliye mi pahalı?.”