Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan fiyatlar karşısında ekonomik anlamda zorlanan vatandaşların her daim yanında olmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, “Halkın Ekmeği Halk Ekmek” sloganıyla Antalyalıların ucuz, kaliteli ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerden sonra şimdi de Ramazan pideleri vatandaşa sunuluyor.

9 liradan satılıyor

Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan ayına özel olarak satışa sunulan pideler piyasanın altında bir fiyatla 9 liraya satılıyor. Halk Ekmek Büfesinden alışverişini yapan Nuriye Olcay, ekmeği zaten her zaman buradan aldığını, Ramazan’da, pideyi de Halk Ekmek büfesinden alacağını söyledi.

Halk Ekmek Büfesi’nin müdavimlerinden emekli öğretmen Suat Demirayan ise Halk Ekmek Büfesi’nden çok memnun olduğunu, uzun zamandır fiyatların artmadığını ve vatandaşa önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.