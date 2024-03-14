Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bünyesinde 11 bin 79 İnsan Kaynakları Şirket personelinin maaş promosyonu imza törenine katıldı. Başkan Böcek promosyon ödemesi için yapılan ihaleyi kazanan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Bölge Direktörü İbrahim Savaş ile Belediye İş Sendikası, Güvenlik İş Sendikası ve DİSK Genel İş Sendikası temsilcileriyle imza töreninde bir araya geldi.

“Her zaman emekçinin yanındayım”

Her zaman emekçilerin yanında olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “11 bin 79 çalışma arkadaşımı ilgilendiren maaş promosyon sözleşme ihalesinin protokol imzasını gerçekleştirdik. Bu zamana kadar hep emekçilerimizin yanında oldum, onlarla birlikte Antalya için çalışmalarımıza devam ettik. Sendikalarımızla ve TEB Bankamızın kıymetli koordinatörü ve müdürlerimizle sözleşmemizi imzalıyoruz. Hem çalışma arkadaşlarımıza hem de bankamıza hayırlı olmasını diliyorum. Aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte emekçinin de çalışma arkadaşlarımın da yanında olmaya devam edeceğim. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Hayırlı olsun”

TEB Bölge Direktöre İbrahim Savaş ise yapılan müzakereler sonrasında anlaşmaya varıldığını söyleyerek, “Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi kamu personeli maaşlarından sonra bugün de 11 bin kişilik ASAT ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şirket çalışanlarının imza törenindeyiz. Sayın Başkanıma bende ciddi pazarlığı, çalışanlarına olan desteği ve katkısı için teşekkür ediyorum. Mevcut bankanın sözleşmesinin bitmesinin ardından promosyon ödemesini gerçekleştireceğiz. Bankamız adına da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Editör: Can KISA