Alanya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışı, Alanya’nın Konaklı, Elikesik, Toslak ve Türkler Mahallelerindeki bazı üreticilerin seralarında büyük zarara neden olmuştu. Afetten hemen sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hasar tespiti çalışması yapmıştı. Yapılan tespitlerin ardından 4 mahallede 16 çiftçiye sera naylonu desteği verildi.



Çiftçilerden Başkan Böcek’e teşekkür

Konaklı, Elikesik, Toslak ve Türklerdeki 16 çiftçiye toplam 14 bin 270 metrekare sera naylonu teslim edildi. Sera naylonlarını alan, Alanyalı çiftçiler, “Afetten sonra ekiplerini yanımıza gönderen ve kısa sürede yaramıza merhem olan Başkan Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyoruz. Bu zor günde yanımızda olduğu için Allah razı olsun” dedi. Elikesik Mahallesi Muhtarı Yusuf Boz’da, “Mahallem adına bize ve çiftçimize destek olan Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Editör: Can KISA