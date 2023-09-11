Danimarka yurt dışında çalışmak isteyenler için kapılarını açıyor. Danimarka ayda 155 bin TL maaşlar çalışacak işçi arıyor. Ancak bu şartlarda çalışmak isteyenler için de bazı şartlar istiyor. Bu şarların en başında ise dil şartı geliyor. Şartları sağlayan herkese kapılarını açıcağını duyuran ülke nitelikli ve niteliksiz işlerde çalışacak kişilere kapılarını açacağını duyurdu.

İşte şartlar

1. Yurt Dışında Çalışma Deneyimi

2. İlgili Meslek Alanında Uzmanlık

3. Dil Yeteneği (İngilice veye Danca Bilmesi Gerekiyor)

4. Eğitim Seviyesi