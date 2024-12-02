İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Hilmi Er, bozkurt heykelinin yerinden kaldırılmasına tepki göstererek yaptığı açıklamada, “Ülkemiz bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçerken, Alanya’mızda yapılması gereken onca hizmet varken, birlik beraberliğe, ortak akılla hareket etmeye, ortak paydalarımızı öne çıkarmaya ve birbirimize hoşgörü ile yaklaşmaya ihtiyacımız varken bu hareket olmadı Osman başkan. Ülkelerin, milletlerin kendine ait sembolleri vardır.



Örneğin; Amerikalılar için kartal, İspanyollar için boğa, İngiliz için aslan, Ruslar için ayı, Milletlerinin ortak sembolüdür. Türk Milleti olarak tarih sahnesinde var olduğumuz günden bugüne kadar milli sembolümüz hep ‘Bozkurt’ olmuştur. CHP’li Alanya Belediyesi ‘Bayrak tutan Bozkurt’ heykelinden neden rahatsız olmuştur. ‘Bayrak tutan Bozkurt’ heykeli bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tasarımı yapılmış ve 1936 yılında hazırlatılarak Kahramanmaraş’a dikilmiştir.

Bozkurt sembolü asla ve asla herhangi bir partinin tekelinde ve himayesinde değildir. Bütün Türk Milletinin ve Büyük Türk Dünyasının sembolüdür. ‘Birleş birleşe kazanacağız’ sloganıyla toplumun bir çok kesiminden oy alarak Alanya Belediyesi’ni kazanan CHP bugün niye ayrışmayı seçmiştir. Toplumun farklı görüşe, duygu-düşünceye sahip kesimlerinden aldığı emanet oylar ile belediyeyi yöneten CHP’den beklenti cumhuriyetimizin değerlerinden olan semboller ile oynamak değil, hizmet etmektir. Andımızı yasaklayan ve resmi dairelerden T.C. ibaresini kaldıranlara da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bebek katili Abdullah Öcalan’ı davet edenlere de, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edip el yükseltenlere de tepkimiz ve tavrımız aynıdır. Biz İYİ Parti olarak Cumhuriyet’imizin temel değerlerine, Anayasamızın değiştirilemez maddelerine ve milletimize malolmuş bütün değer ve sembollere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Alanya kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” dedi.