Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklanan tarife fiyatları,  Lüks, A, B, C kategorisi olarak ayrılıyor. Lüks kategoride saç sakal fiyatı bin 100 türk lirası olarak belirlendi.

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Lüks kategorisinde saç sakal kesim fiyatları dudak uçuklattı. İşte lüks kategorisindeki o fiyatlar:

  • Saç-Sakal Kesimi: 1.100.00 TL
  • Sakal Kesimi: 350.00 TL
  • Saç Yıkama ve Fön: 350.00 TL
  • Çocuk Traşı: 700.00 TL
  • Damat Tıraşı: 750.00 TL
  • Saç Boyama: 3.300.00 TL
  • Bıyık Boyama: 1.100.00 TL
  • Perma: 370.00 TL
  • Mecidiye: 3.300.00 TL
  • Keratin (Kısa Saç): 1.100.00 TL
  • Manikür: 550.00 TL
  • Pedikür: 750.00 TL
  • Cilt Bakımı: 750.00 TL
  • Maske: 300.00 TL
  • Ağda (Yüz Bölgesi): 300.00 TL
  • Kaş Alma: 150.00 TL