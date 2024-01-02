Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklanan tarife fiyatları, Lüks, A, B, C kategorisi olarak ayrılıyor. Lüks kategoride saç sakal fiyatı bin 100 türk lirası olarak belirlendi.
Lüks kategorisinde saç sakal kesim fiyatları dudak uçuklattı. İşte lüks kategorisindeki o fiyatlar:
- Saç-Sakal Kesimi: 1.100.00 TL
- Sakal Kesimi: 350.00 TL
- Saç Yıkama ve Fön: 350.00 TL
- Çocuk Traşı: 700.00 TL
- Damat Tıraşı: 750.00 TL
- Saç Boyama: 3.300.00 TL
- Bıyık Boyama: 1.100.00 TL
- Perma: 370.00 TL
- Mecidiye: 3.300.00 TL
- Keratin (Kısa Saç): 1.100.00 TL
- Manikür: 550.00 TL
- Pedikür: 750.00 TL
- Cilt Bakımı: 750.00 TL
- Maske: 300.00 TL
- Ağda (Yüz Bölgesi): 300.00 TL
- Kaş Alma: 150.00 TL