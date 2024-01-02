Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklanan tarife fiyatları, Lüks, A, B, C kategorisi olarak ayrılıyor. Lüks kategoride saç sakal fiyatı bin 100 türk lirası olarak belirlendi.

Lüks kategorisinde saç sakal kesim fiyatları dudak uçuklattı. İşte lüks kategorisindeki o fiyatlar: