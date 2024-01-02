Alanya Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı, Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

BAŞKAN YÜCEL: 2023 YILINDA BİRÇOK ESERİ VE PROJEYİ ALANYA’MIZA KAZANDIRDIK

Grup başkanlarının ardından Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, meclis üyelerinin ve tüm vatandaşların yeni yılını bir kez daha kutladı. 2023 yılında Alanya Belediyesi’nin yapmış olduğu proje ve çalışmaları anlatan Başkan Yücel, “Üretken Belediyecilik anlayışımızla Alanya’mıza sayısız eser kazandırdık. Rutin belediyecilik hizmetlerimizle kalitemizi arttırırken, 2023 yılında birçok eseri ve projeyi Alanya halkımızın hizmetine açtık. 2023 yılında Alanya’mızın markası ve değeri Alaiye Su, bölgenin ilk ve tek 100. Yıl Macera Parkı, Konaklı -Payallar-Türkler Sahil Bisiklet Yürüyüş Yolu ve Piknik Alanları, Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete açarak Alanya’mıza kazandırdık. 2023 yılı da dahil olmak üzere yaklaşık 10 yılda maden kalker ocağımız, beton santralimiz, asfalt plentimizde büyük oranda kendi ürettiğimiz hammaddeyi de kullanarak 355 km sıcak asfalt, 1353 km sathi kaplama asfalt döktük.“ dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Eğitime verdiği önem ve eğitim yatırımları ile 2023 yılında birçok projeyi kente kazandıran Başkan Yücel, “Hiçbir zaman bizim işimiz değil demedik, elimizi taşın altına koyduk eğitimde sağlıkta, sporda ve kurumlar arası yardımlaşmada elimizden gelenin fazlasını yaptık. Belediye bünyemizde kreşler, etüt merkezleri, kütüphaneler ve öğrenci yurdu açarak eğitime destek verdik. Ayrıca; Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’nden sonra 2023 yılında da Avsallar Yüzüncü Yıl Okulu ve Anaokulu’nu sıfırdan inşa ederek öğrencilerimizin hizmetine açtık. Bunlarla birlikte 10’a yakın okulumuzun yapılmasına vesile olduk.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YÜCEL SAĞLIKTA ÖNEMLİ PROJELERİ TEK TEK HAYATA GEÇİRDİ

Sağlık alanında yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Yücel, “Merkez, kırsal ve yaylalarımızda görev süremizde 8 sağlık ocağını hayırseverlerle birlikte yapımına öncülük ettik.

En son 2023 yılında Payallar Mahallemizde Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu ve İtfaiye merkezinin temelini attık. İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa zamanda hızla bitireceğiz. Yine 2023 yılında, doğu bölgesi yaylalarımıza hizmet vermesi için yıllardır faaliyette olan Çayarası Sağlık Ocağımızın ardından, batı bölgemiz için Eğrigöl Sağlık Ocağı’nı hizmete açtık. Yaz aylarında doktorlarıyla, ambulansıyla 23 yaylaya hizmet veriyor.” dedi.

ALANYA 2024 YILI AKDENİZ SPOR BAŞKENTİ OLDU

Başkan Yücel ülke tarihinde bir ilk olan ödülle ilgili, “Hem Alanya’mız için, hem de bizim için 2023 yılının en önemli gelişmesi Alanya’mızın Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından ‘2024 Yılı Akdeniz Spor Başkenti’ seçilmesidir. Alanya sporun başkentidir demiştik. Bu konuda emek veren tüm ekibime ve bizlere destek sunan tüm kurumlara tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA KALESİ ZİYARETÇİ SAYISINI 4 KAT ARTTIRDIK

Başkan Yücel konuşmasına, “Kültürel mirasın korunması konusunda 10 yıldır çok hassasiyetle çalışıyoruz. Yayalaştırma projesi kapsamında Alanya Teleferik’i hizmete açarak başlayan çalışmalarımız, Alanya Kalesi genelinde 5 ayrı noktada yürüyüş yolları düzenleme çalışmaları ile devam etmiş ve yeni rotalar oluşturulmuştur. Tophane Mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Alanya Kalesi’ne ziyaretçi ve araç dolanımı uygulama projemiz kapsamında Alanya Kalesi’nin trafik akışını kontrollü şekilde düzenleyeceğiz. Projenin ihalesini gerçekleştirdik. Geldiğimiz günden beri ziyaretçi kapasitesi 4 katını geçmiştir. Dönemimizde 11 tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirdik. Kültürel miras alanında bugüne kadar 13 farklı ödül aldık. 2023 yılında Alanya Lisesi karşısında Hacı Karanfil Konağı’nın restorasyonunu tamamladık. Yakında hizmete açacağız.” diyerek devam etti.

BAŞKAN YÜCEL: 2024 YILINDA DA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alanya Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilikte çığır açan bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Yücel, “Sosyal Yardım İşleri ekiplerimizle Hoş Geldin Bebek Projesiyle hizmete yeni doğanla başlarız. kreşimiz, etütlerimiz, öğrenci yurdumuz, üniversite gençlik hizmetleri birimimiz, engelsiz yaşam merkezimiz, engelsiz sanat atölyesi, kadın spor salonu, kadın ve aile merkezimiz, gönül pınarı mağazası, ücretsiz psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenlik hizmetimiz, evde temizlik ve evde sağlık taraması, evde kuaförlük hizmeti, öğrenci bursları, ramazan çadırları, ramazan ayı yardımları ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yaptığımız maddi yardımlar tek tek sayamayacağım bir çok sosyal destek projelerimizden cenaze ve morg hizmetlerimize kadar, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar her anında acı ve tatlı gününde yanındayız. Bu hizmetleri biz 10 yıldır yapıyoruz. 2024 yılında da 68 Milyon TL’lik sosyal yardım bütçemizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: 2024 YILINDA 4 MİLYAR 605 MİLYON TL’LİK BÜTÇEMİZLE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Alanya’ya kazandırılan ve çalışmaları devam eden mega projelerden bahseden Başkan Yücel, “2024 yılında da Alanya’mız için hizmet etmeye, yeni eser ve hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. 4 Milyar 605 Milyon TL’lik bütçemizle yatırımlarımıza gece gündüz çalışarak devam edeceğiz. Her mahallemizde eserlerimiz, proje ve hizmetlerimiz var. Alanya merkezde Cuma Pazarı Projemiz hızla devam ediyor. Yeni Belediye Hizmet Binamız devam ediyor. Mahmutlar’da Mahmutlar Kültür ve Etüt Merkezimiz hızla devam ediyor. Mahmutlar Kreş inşaatımız tamamlanmak üzere. Mahmutlar AVM Projesi bitmek üzere. Kestel’de üniversite ve sanayi bölgesine ulaşımı sağlayacak duble yol projemiz son aşamasına geldi. Oba’da bölgenin en büyük Kapalı Spor Salonu Projemiz tamamlanmak üzere. Kısa süre sonra hizmete açacağız. Yine Konaklı’da Spor Kompleksimizin inşaatı devam ediyor. Mahmutlar’da yeni bir spor sahası inşaatımız başlıyor. Okurcalar’a da bir spor tesisi kazandırıyoruz. Oba’da Gastronomi ve Aşevi Projemizin inşaatı sürüyor, tamamlanmak üzere. Oba Sahil Yolu düzenleme çalışmamız sürüyor. Elikesik Mahallemizde Hobi Bahçesi ve Tropikal Meyve Tanıtım Merkezimizi tamamladık işlemeye başladı. Toslak Mahallesinde öz tüketim 2 Güneş Enerji Santrali projemiz ihalesi yapıldı. Şu an inşaat aşamasında hızlı bir şekilde devam ediyor.“ dedi.

BAKANLIKTAN ALANYA BELEDİYESİ’NE HİBE DESTEĞİ

Alanya Belediyesi’nin Temizlik, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık konusunda Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında gösterildiğini ve ödül alan çalışmaları kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2 milyon 700 bin TL hibe verildiğini belirten Başkan Yücel, “Verilen hibe ile bir adet mobil sıfır atık aracı satın alınarak ilçemiz genelinde sıfır atık toplanması hizmetinde kullanılacaktır. Biliyorsunuz Temizlik İşlerimizin Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması devam ediyor. 16 Ocak Salı günü saat 14.00’te Kültür Merkezi’nde yapacağımız ödül törenine meclis üyelerimizi ve tüm Alanya halkını davet ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: DURMADAN DURAKLAMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Yücel sözlerini, “2024 yılında hizmetlerimize projelerimize ara vermeden, durmadan duraklamadan devam edeceğiz, Alanya’yı her daim ileriye taşımayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar yeni yılınızı canı gönülden kutluyor, 2024 yılının Alanya’mız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek sonlandırdı. Başkan Yücel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarını kutladı.

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Açılış konuşmasının ardından Mart ayında gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapacak 5 meclis üyesi yapılan gizli oylama ile belirlendi. Oylama sonucunda Fevzi Alaettinoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Alper Birer, Fikret Arık ve Nazmi Zavlak denetim komisyonu üyesi olarak belirlendi.

Ardından gündem maddeleri görüşülerek Ocak Ayı Meclis Toplantısı sonlandırıldı.

Kaynak: Alanya Belediyesi