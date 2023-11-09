Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Alanya’nın bir ilki olarak kapılarını açan Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, her gün düzenlediği farklı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. Gelecek nesillerin entelektüel seviyesini yükseltmesine, farkında yetişkinler olabilmesine katkı sağlayacak şekilde ve vizyoner bir bakış açısı ile dizayn edilen Alanya Belediyesi Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi çocuklarla ve ailelerle buluşmaya başladı.



10 GÜNDE ZİYARETÇİ AKINI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından çok sayıda davetli ile çocukların katıldığı törenle 10 gün önce hizmete açılan, Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çocuk Kütüphanesi bu süreçte 1088 öğrenci, 580 ebeveyni misafir etti.



AİLELERİN 3. MEKANI OLMAYI AMAÇLIYOR

Popüler kültürde yeni bir kavram olarak ortaya çıkan 3. mekan anlayışı, Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi ile Alanya’da ailelerin 3. mekanı olmayı amaçlıyor. Nitelikli ve kazanım odaklı içerik planlaması ile dinamik bir sosyalleşme mekanı olarak hazırlıklarını tamamlayan Ebeveyn ve Çocuk Atölyesi, her hafta değişen içerik programı ile 4/15 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine hizmet etmek için planlamasını sürdürüyor.



HEM KÜTÜPHANE HEM ATÖLYE HEM DE KAFE OLARAK HİZMET VERİYOR

Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, bünyesinde Masal Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Sanat Atölyesi, Eğitim Atölyesi, Etkinlik Atölyesi ve Kitap Kafe’yi barındırıyor. Çocuklar uzman ekiple hem eğlenip hem de öğrenirken ebeveynler ise Kitap Kafe’de zaman geçiriyor.

Aynı zamanda ebeveynler, alanında uzman isimler tarafından farklı konularda düzenlenen ebeveyn atölyelerine katılım sağlayabiliyor.



GELENEKSEL YAPIYA UYGUN MODERN BİR TASARIMLA MİSAFİRLERİNİ KARŞILIYOR

Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi geleneksel yapıya, kültüre, tarihe ve dokuya sadakatle sahip çıkarken yenilikçi yaklaşımlardan ve modern çağın gerekliliklerinden de yararlanarak dizayn edildi. Mekansal olarak tarihi bir dokuda, restorasyonu ile ödüle layık görülen Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı’nda uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu anlayışla özellikle çocuklara tarihi kimliğe, kültüre, dokuya sahip çıkma sorumluluğunun da verilmesi hedefleniyor.



ALTERNATİF ÖĞRENME ALANI İÇİN AİLELER MUTLU

Hem bireysel hem de toplu olarak katılım sağlayan çocukların aileleri, öğrenme becerileri başta olmak üzere birçok atölye çalışmasıyla çocukların daha hızlı sosyalleşmesine de olanak sağlayan Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’nden çok memnun olduklarını dile getiriyor. 3. mekan olarak yoğun ilgi gören Çocuk Kütüphanesi’nden hem aileler hem de çocuklar mutlu olarak ayrılıyor.



BAŞKAN YÜCEL’DEN CUMHURİYET’İN 100. YILINDA AİLELER VE ÇOCUKLARA ARMAĞAN

Her hafta değişen ve sınıf katılımlarına, bireysel ve grup katılımlarına yönelik farklı planlanan atölye ve etkinlik içerikleri ile anlamlı bir sosyalleşme sunan Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Cumhuriyet’in 100. yılında tüm ailelere ve çocuklara armağanı olarak hizmete açıldı.



Haftalık hazırlanan atölye programına Alanya Belediyesi’ne ait sosyal medya sayfalarından ulaşılabiliyor.

Ara tatilde de etkinliklerine devam edecek Alanya Belediyesi Ebeveyn & Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi’nin haftalık hazırlanan atölye programına, Alanya Belediyesi’ne ait sosyal medya sayfalarından ulaşılabiliyor.