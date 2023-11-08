Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) enerji tasarrufu noktasında attığı adımlarla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Enerji sektöründe enerji satışı yapan firmalar ile görüşen ALKÜ, pazarlık usulüyle piyasanın altında enerji alım anlaşması yaparak elektriği daha ucuza kullanmaya başladı. Enerji tasarrufu noktasında yeni bir adım daha atan ALKÜ, Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım Sözleşmesi imzalayarak yıllık 2 milyon 582 bin 249 TL’lik tasarruf elde edip bu değeri kamuya geri kazandırdı.

“ALKÜ YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELDİ”

Parasal miktarın karşılığına değinen Enerji Yönetim Birimi Sorumlusu Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Öğretim Görevlisi Leyla Akbulut, “2 milyon 582 bin 249 TL’lik tasarruf yıllık 588 bin 838,45 kilowattsaat enerjiye denk geliyor. Böylece 289 bin 709 ton karbon salınımını engellemiş oluyoruz. Bu adımla yıllık 705 ağacın doğaya kazandırılmasına karşılık gelen hizmeti sağlamış oluyoruz. Bu miktar 30 kilowaat batarya kapasitesine sahip olan 19 bin 627 elektrikli aracın bir günlük 200 km yol gitmesine olanak sağlamaktadır. Bu projede bizlere destek olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür ederim.” diye konuştu.

“ALKÜ TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELER ARASINDA İLK OLACAK”

ALKÜ’nün Türkiye’nin 2023 yılı ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Üniversitemiz Enerji Yönetim Birimi enerji verimliliği çalışmalarıyla Türkiye’de Kamuda Performans Sözleşmesiyle Çatı ve Otopark Üstü Güneş Enerji Santrali kurulumu gerçekleştirecek ilk üniversite olacak. Projemizin ilerleyişi sürüyor ve tamamlandığında ülkemizin belirlediği tasarruf politikasına en hızlı uyum sağlayacak üniversitelerden biri olacak. Ayıca projeyi tamamladığımızda elde edeceğimiz tasarruf, bu miktarların çok daha üzerinde olacaktır. Çalışmalarından dolayı Enerji Yönetim Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut’u tebrik ederim.” dedi.