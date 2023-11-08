Bilimsel ve akademik çalışmalarını hızlandıran Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) aynı zamanda fiziki yapılanmasını da büyütmeye devam ediyor. Üniversitenin projelerinin hız kazanması için Ankara’da bazı temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Bakan Danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu’yu ziyaret etti. Cikcilli Yerleşkesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer projeler hakkında Bakan Yerlikaya’ya bilgi veren Rektör Türkdoğan, ALKÜ’de öğrencilere en iyi şekilde öğrenim fırsatı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Aynı zamanda ALKÜ’nün yaptığı bilimsel projelerle Alanya bölgesine de büyük katkılar sunduğunu belirten Rektör Türkdoğan, hedeflerinin Türkiye’de en iyi üniversiteler arasında olmak olduğunu söyledi. Rektör Türkdoğan, üniversitenin daha çok gelişmesi ve büyümesi için çalışmalara hız verdiklerini anlattı. Türkdoğan, ziyaretin devamında terör ve suç örgütleriyle yapılan mücadele dolayısıyla Bakan Yerlikaya ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Türkdoğan Bakan Yerlikaya’yı Alanya ve ALKÜ’ye davet etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birinin Alanya olduğunu vurgulayarak Bakanlık olarak gereken tüm desteklerin sağlandığını söyledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.