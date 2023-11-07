Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sendika hizmet binasında basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Cumhuriyetin 100. Yılı anısına gerçekleştirilecek fotoğraf sergisi, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Filistin’deki zulme karşı sürdürülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi’nin organize ettiği Antalya’da Türk İslam Kültür İzleri konulu fotoğraf sergisi düzenleyeceklerini belirten Başkan Miran, “Cumhuriyetin 100. yılına girerken yaşadığımız şehrin kültürel dokusunu ve mekânlarını daha iyi tanımak, kültürel değerlerimizin farkına varmak ve bunları fotoğraflayarak geleceğe taşımak istiyoruz. Antalya’mızın mimari, tarihi doku, geleneksel el sanatları, sosyal yaşam alanlarındaki Türk-İslam kültür izlerini yansıtan fotoğraflarınızı bekliyoruz” dedi.



EN GÜZEL FOTOĞRAFA 10 BİN TL ÖDÜL

Antalya’da Türk İslam Kültür İzleri adıyla Fotoğraf Yarışması düzenleneceğini duyurdu. Başkan Miran, “Cumhuriyetin 100. yılına girerken yaşadığımız şehrin kültürel dokusunu ve mekânlarını daha iyi tanımak, kültürel değerlerimizin farkına varmak ve bunları fotoğraflayarak geleceğe taşımak istiyoruz. Antalya’mızın mimari, tarihi doku, geleneksel el sanatları, sosyal yaşam alanlarındaki Türk-İslam kültür izlerini yansıtan fotoğraflarınızı bekliyoruz. Katılımın ücretsiz olacağı yarışmamıza düzenleme Kurulu, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına uygun olacak. Birincilik ödülü 10.000 lira, ikincilik ödülü 7.500 lira, Üçüncülük Ödülü 5.000 lira, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü 2.000 lira, Antalya Eğitim Bir-Sen Özel Ödülü 2.000 lira, Her sergileme için (25 ADET) 500 lira olarak belirlendi” diye konuştu. Yarışmaya başvuruların online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyeceğini belirten Başkan Miran, Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak www.antalyaebsfotografyarismasi.com.tr adresinden yarışmaya katılım üyeliği ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirileceğini söyledi. Miran, “Sergilemeye değer 25 eser Erdem Bayazid Kültür Merkezi fuaye alanında açılacak sergide sergilenecek. Ödül programı da burada olacak. 8 Aralık tarihinde başvurular sona erecek.

Sonuçlar 20 Aralık’ta açıklanacak. Ödül töreni tarihi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacak” dedi. Başkan Miran toplantıda eğitim çalışanlarının sorunlarına da değinmeyi ihmal etmedi.



‘ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU REVİZE EDİLMELİ’

Eğitim Bir Sen olarak Öğretmenlik Meslek Kanunundaki eksiklikleri dile getirdiklerini belirten Başkan Eyüp Bülent Miran, “Bir siyasi parti Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı maddelerini yargıya taşıdı. Yargı bazı maddelerde iptal kararı verdi. Anayasa Mahkemesinin verdiği bu karar 9 ay sonra yürürlüğe gireceği için sendika olarak bu konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması yönünde taleplerimizi ilettik. Öğretmenlik Meslek Kanunu ihtiyaçları karşılamıyor, kadük kaldı. Biz iptal sürecinde revize edilmesini istiyoruz. Tüm eğitim çalışanları açısından bu büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili kariyer basamakları hususu var. Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmen ünvanları için 19 Kasım’da sınav gerçekleştirilecek. Sınav online şeklinde 100 sorudan oluşacak. 135 dakikalık sınavın soruları 24 Kasım’da açıklanacak. Bu vesile ile sınava girecek arkadaşlara başarılar dileriz. Biz en başından beri bu sınavların bir kenara bırakılıp, 5 yıllık öğretmenlerin uzman, 10 yıllık öğretmenlerin ise Başöğretmen olarak istihdam edilmesini istiyoruz. Çok net ifade ediyorum. Bizim sendikamızın açık ve net talebi budur. İnşallah bunu 24 Kasım’da bunu bir müjde olarak Milli Eğitim Bakanımızdan duymayı arzuluyoruz” diye konuştu.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ TALEP EDİYORLAR

Memurların özellikle geçim sıkıntısının had safhada olduğuna da temas eden Memur Sen İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, 7. Dönem Toplu Sözleşme ile ilgili süreçte Memur Sen’in tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. Miran bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Toplu sözleşme görüşmelerinde İş kolları ile teklifler imzalanırken, maaşlarla ilgili teklifler imzalanmadı. Mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Memur Sen itirazına rağmen Hakem Heyeti bunu kabul etti. Memur Sen en büyük tepkisini ortaya koymuş oldu. Bu böyle bilinmelidir. Geçmişte niye imzaladınız, imzalanmamalıydı diye tepkiler alıyorduk. Memur Sen’in gereğini yaptığını düşünüyoruz. Antalya’da kiraların artması, yaşam şartlarının zorlaşması Memur kesimi kara kara düşündürüyor. Enflasyonist ortamda en çok sabit gelirliler ezilir. Maaş zammının en geç 3 ay sonra maaşlara yansımasını istiyoruz. 6 ayda bir yapılan zam ile maaşlarımızın eridiğini göz önüne alarak eşel mobil sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Verginin yüzde 15’e sabitlenmesi beklentimiz var. Özellikle dolaylı verginin azaltılıp doğrudan vergi alınmasını istiyoruz. Memuru küçülterek devlet büyümez. Devletin ana omurgasını memurlar oluşturur. Memurun mutluluğu devletin mutluluğudur. Memurların maaşını azaltarak, memurlardan kısarak tasarruf olmaz. 24 Kasım’da geçmişte bizler de bir aylık ikramiye istemiştik. Özellikle Öğretmenlik Meslek Kanunun revizesini talep ediyoruz. Büyükşehirlerde ikamet eden veya oraya atanan Öğretmenler için aylık 7500 lira Kira yardımı talep etmiştik. Kabul edilmemişti. Yeni başlayan bir öğretmen 22 bin 500 gibi maaşlar alıyor. Ev kiraları asgari ücreti solladı. Hakikaten bu bayağı zorlaştırıyor. Açlık sınırı 13bin lira iken Yoksulluk sınırı 45 bin liraya yaklaştı. Bunun kira yardımı ile lojman imkanı ile bertaraf edilmesi gerekir. Büyükşehirlerden küçük nüfuslu illere taşınmak isteyebilirler. Öğretmenler günü kuru, süslü cümlelerle geçiştirilmesin, müjdeler bekliyoruz”



ÖNLÜKTE CEBRİ DAYATMAYA HAYIR