Bir dizi ziyaret kapsamında Alanya’ya gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Genel Sekreter Hüseyin Er katıldı. Rektör Türkdoğan; ALKÜ’nün ilerleyişi, gelişimi ve projeleri hakkında Vali Şahin’e detaylı bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Türkdoğan, “Aynı dönemde göreve başladığımız Sayın Valimiz ile bölgemize katkı sunacak projeleri değerlendirdik. Üniversitemizin en büyük destekçilerinden olan Valimizin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Sayın Valimiz ziyaretiyle şahsımı ve üniversitemizi onurlandırmıştır. Kendilerine çok teşekkür ederim.” dedi.

Ziyaretin devamında ALKÜ’nün projeleri ve çalışmaları değerlendirildi. ALKÜ tarafından yapılan bilimsel çalışmaları ve şehre kazandırılan projeleri yakından takip ettiklerini belirten Vali Şahin, bu kapsamda gereken desteği de her daim vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Görüşme sonunda Rektör Türkdoğan; Piri Reis tarafından çizilen, Alanya kıyıları ve görkemli kaleyi gösteren Alanya haritasının bulunduğu tabloyu Vali Şahin’e hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.