Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen imza protokolüne, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Orhan Altun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Karabacak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Hayırsever Tuncer ailesi katıldı. Protokol ile hayırsever Tuncer Ailesi tarafından 12 derslikli olarak Cikcilli Mahallesi’ne yapılması planlanan ve Hatice Rabia Tuncer isminin verileceği Hatice Rabia Tuncer Anaokulu hayırsever Tuncer Ailesi tarafından yaptırılarak Milli Eğitim’e devredilecek.
Alanya’ya Yeni 12 Derslikli Anaokulu Projesi
Hatice Rabia Tuncer adına eşi Süleyman Tuncer ve çocukları tarafından Cikcilli Mahallesi’nde yapılması planlanan 12 derslikli anaokulu yapım protokolü Vali Hulusi Şahin başkanlığında imzalandı.
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