Alanya Belediye Tiyatrosu, 2025 yılı itibarıyla bilet gişelerinde önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı. Artık bilet alımlarında yalnızca kredi ve banka kartları ile ödeme yapılabilecek. Nakit satışların geçerli olmadığı bu yeni uygulama, hem izleyicilerin güvenliğini artırmayı hem de işlemlerin hızlanmasını hedefliyor.

Tiyatro yetkilileri, bu değişikliğin izleyicilere daha pratik bir alışveriş deneyimi sunacağını ve bilet alım sürecinin daha düzenli hale geleceğini belirtiyor. Alanya Belediye Tiyatrosu, etkinliklerini izlemek isteyen tüm sanatseverleri kredi veya banka kartlarıyla bilet almaya davet ediyor.

