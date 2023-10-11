‘NE KADAR KOMİK BİR ÖYKÜ BU’

Sezonun ilk oyunu 13 Ekim tarihinde Alanya Kültür Merkezi’nde 20.00’de sahnelenecek. R. Ppavelkıç’ın yazdığı ve Yunus Emre Bozdağan’ın yönettiği ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’ tiyatro severler için sahnelenecek. Sahne sanatçılarının hayatlarındaki zorlukları anlatan; savaş karşıtı, acıklı bir güldürü oyunu olan ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü’ izleyicilerin unutamayacağı bir oyun olacak.

‘AŞK BİR ŞEY DEĞİLDİR’

Sezonun ikinci oyunu ise Şahin Örgel’in kaleme aldığı ve Sebahattin Mutluer’in yönetmenliğinde oynanacak olan ‘Aşk Bir Şey Değildir’ olacak. 20 Ekim tarihinde Alanya Kültür Merkezi’nde 20.00’de sahnelenecek oyun; evli bir çiftin üzerinden kadın erkek ilişkisinin anlatıldığı, aşkın ne olduğu ya da ne olmadığına dair ipuçları sunan konusu ile dikkat çekiyor. Oyunda Nihal ile Tekin'i izleyeceğiz. “Aşk bir şey değil midir?” yoksa aşk bir şey midir? Sorularıyla kafamızın karışacağı, bununla beraber bizi gülümsetecek oyunda izleyiciler zaman zaman da kahkahalar atacak.

Oyunların biletleri Alanya Belediyesi’nin web sitesinden ve Alanya Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilir.