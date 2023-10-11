Alanya Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği etkinliğe Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



VATANDAŞLAR SALONDAN DIŞARIYA TAŞTI

Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Türkan Şoray söyleşisine vatandaşlar çok yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik için ayrılan salon tıka basa dolarken salona sığmayan izleyiciler, dışarıya koyulan sandalyelerde ve kurulan LED ekranlarda Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’ı dinledi.



SULTAN’A ORKESTRA SÜRPRİZİ

Alanya Kültür Merkezi’ndeki söyleşi etkinliğinde Türkan Şoray’a bir de sürpriz hazırlandı. Söyleşi için salona gelen Şoray’ı seyirciler ayakta alkışlarla karşılarken, kurucu Şef Ferhat Muratal’ın öncülüğünde Alanya Büyük Koro ve Orkestrası, Türk Sineması’nın sultanının filmlerinde kullandığı ve en sevdiği parçaları seslendirdi.



ŞORAY KOROYLA ŞARKI SÖYLEDİ

Türkan Şoray, orkestranın son parçasında sahneye davet edilerek ‘Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece’ isimli parçayı koroyla birlikte seslendirdi. İzleyiciler, Türkan Şoray ve Alanya Büyük Koro ve Orkestrası’nın performansını, uzun süre ayakta alkışladı.



ÖNCE ANLATTI ARDINDAN CEVAPLADI

Türkan Şoray, Alanya Büyük Koro ve Orkestrası’nın muhteşem sahne performansının ardından, Moderatör Bircan Usallı Silan’ın sorularını yanıtladı. Türk Sineması, filmleri, rol aldığı önemli diziler ve müzikleriyle alakalı değerli bilgiler veren ve yorumlar yapan Türkan Şoray, söyleşinin sonunda vatandaşlardan gelen soruları da tek tek yanıtladı.



ŞORAY: “MUHTEŞEM BİR GECE YAŞADIM”

Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray, yaptığı açıklamada ilk kez Alanya’ya geldiğini belirtirken duyduğu heyecanı ise gizlemedi. Şoray; “Muhteşem bir gece yaşadım. Benim için çok anlamlı, çok duygusal bir geceydi. Muhteşem bir orkestra ve koro vardı. Buranın insanları inanılmazdı, sıcacıktı. Alkışları ve yakınlıklarıyla beni çok mutlu ettiler. Buradan çok mutlu ayrılıyorum. Bugünü hiç unutmayacağım. Sizleri çok seviyorum. Hepinize tek tek sarılıp öpüyorum.” dedi.



ÜRKMEZER: “BİZE YAŞATTIĞINIZ BÜTÜN GÜZEL DUYGULAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, sahneye gelerek yaptığı konuşmada; “Türkan hanıma katılımları için, Belediye Başkanımıza ve ekibine ise bu güzel organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyorum. Gerçekten burada her yaştan insan var. Herkesin söylediği tek bir şey var; “Biz sizinle büyüdük. Sizinle sevmeyi ve güzellikleri öğrendik.” Ne mutlu ki sizin başlattığınız ve bugünlere getirdiğiniz Türk Sineması, tüm Dünya’ya açıldı. Bunda sizin çok büyük emekleriniz var. Bugüne kadar bize yaşattığınız bütün güzel duygular için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Alanya’mızda, Cumhuriyet’imizin 100. yılında bizimle beraber olduğunuz için şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.



YÜCEL: “SULTANIMIZI ALANYA’DA AĞIRLAMAKTAN ÇOK MUTLU OLDUK”

Türkan Şoray için ‘Cumhuriyet Kadını’ vurgusu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’ı Alanya’mızda ağırlamaktan çok mutlu olduk. Bizim çocukluk yıllarımızın Sultanı, bugünün ise Cumhuriyet’in Türk Kadını... Sultanımızın, Alanya’da Cumhuriyet kadınlarıyla birlikte olması bizim için de son derece önemliydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL SULTANA PORTRESİ İŞLEMELİ ALANYA SU KABAĞI HEDİYE ETTİ

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, organizasyonun ardından sahneye gelerek Türkan Şoray’a çiçek takdim ederken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Türk Bayrağı motifli tablo ve üzerinde Türkan Şoray’ın portresi bulunan, ay yıldız işlemeli Alanya Su Kabağı hediye etti.

Şoray, anlamlı hediyeler için teşekkür ederken salonu dolduran vatandaşlarca ayakta alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.