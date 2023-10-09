Tarihi Kentler Birliği (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2022 sonuçları açıklandı. Alanya Belediyesi tarafından restore edilen Şekerhane Mahallesi’ndeki tarihi Hacı Karanfil Konağı, ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. Konak, TKB tarafından 2019’da yapılan yarışmada da proje kategorisinde ödüle layık görülmüştü.



Başkan Yücel: "Sivil mimarlık yapılarının en güzellerinden"

Tarihi Hacı Karanfil Konağı’nın ikinci kez ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hacı Karanfil Konağı Alanya’nın kent kimliğini ortaya koyan sivil mimarlık yapılarının en güzel örneklerinden biridir. Konağımızı, tüm özgün detaylarını koruyarak yerel ustalarla yöreye özgün yapı tekniklerini kullanarak restore ettik. Tarihi Kentler Birliği tarafından ikinci kez ödüle layık görülmesi ise bizleri ziyadesiyle sevindirdi; gururlandırdı” dedi.



"Tamamen özüne uygun olarak restore ediyoruz"

Restorasyonunu yaptıkları her tarihi eseri, kendi kimliğine uygun olarak tasarladıklarını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Duvarındaki kitabesinde yapım tarihi 1899-1900 olarak belirtilen Hacı Karanfil Konağı, Alanya merkezdeki geleneksel konut dokusu içinde, kentin tarihi geçmişini ve kimliğini, mimari detayları ile bir bütün olarak yansıtan önemli yapılarımızdan biridir. Özgün tüm mimari detayları ile birlikte günümüze kadar ulaşmış olan bu yapının restore edilerek, belgelenmesi ve korunması bizim için önem arz etmekteydi. Alanya kent kimliğinin doğru veriler toplanarak arşivlenmesi açısından da önem arz etmeydi. Mülkiyet sahibi ile Belediyemiz arasında yapılan protokole göre binayı özgün haliyle restore ettik. Alanya’nın en işlek ve en kalabalık caddelerinden birinde yer alan, şehrin kültürel ve tarihi dokusunu yansıtan bu yapıyı, vatandaşlarımız ve turistler ile buluşturacağız” diye konuştu.

Kazanılan ödüllerin, Alanya’nın değerine değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemiz tarafından yapılan restorasyon ve kültürel çalışmalar yine ödülle taçlandırıldı. Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda şehrimiz adına kazandığımız ‘Süreklilik Ödülü’ bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı” dedi.

Ödül, Tarihi Kentler Birliği tarafından ileri bir tarihte düzenlenecek ödül töreninde teslim edilecek.