Türkiye'de felsefenin kendisine alan bulmasına büyük katkı sağlayan ve felsefe çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Vehbi Hacıkadiroğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen sempozyumla anılacak. Cumhuriyetin 100. Yılında Alanyalı Felsefeci Vehbi Hacıkadiroğlu anısına ALKÜ’de düzenlenecek olan “Alanya Felsefe Tartışmaları ve Söyleşileri” 13 Ekim Cuma günü saat 13.30’da başlayacak. ALKÜ, Alanya Belediyesi, Panorama Hotel ve ayrıca Aratos, Arkhe-logos ve Özne Felsefe Dergisi’nin iş birliği ile yapılan toplantıya birbirinden değerli felsefeci akademisyenler ve yazarlar katılacak. Öte yandan programa tüm vatandaşlar davet edildi.

İKİ OTURUMDA 7 KONUŞMACI

Eğitim Fakültesi, Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda yapılacak program iki oturumda gerçekleşecek. Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’in başkanlık yapacağı ilk oturumda; Prof. Dr. Betül Çotuksöken tarafından, “Antropontolojik Açıdan Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Özgürlük Anlayışı”, Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan tarafından, “Vehbi Hacıkadiroğlu'nun Atatürk Devrimleri Üzerine Görüşleri(II) -Türk Aydınları, Osmanlı Batıcılığı ve Günümüz Üzerine”, Prof. Dr. Onur Bilge Kula tarafından ise “Atatürk’ün Ege Uygarlığına Bakışı” konuları ele alınacak.

Programın ikinci oturumuna ise Prof. Dr. Nilgün Tatar başkanlık yapacak. Saat 15:30’da başlayacak ikinci oturumda ise; Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir tarafından “Yenileşme Hareketleri Eşiğindeki Osmanlı Devlet Felsefesinde Adalet Kavram Alanı”, Doç. Dr. Mustafa Günay tarafından, “Cumhuriyet Döneminde Felsefi Düşüncenin Gelişme Sürecinden Bazı Kesitler”, Uğur Pişmanlık tarafından, “Antikçağda Kilikyalı Filozoflar ve Laertiuslu Diogenes” ve Mehmet Akay tarafından da “Bir Eğitim Çınarı: Pakize Türkoğlu” konuları detaylarıyla anlatılacak. Söyleşinin Düzenleme Kurulu ise Mustafa Günay, Mehmet Akın, Mehmet Akay, Hüseyin Hacıkadiroğlu ve Nimet Hacıkura tarafından yürütülecek.

VEHBİ HACIKADİROĞLU, TÜRKİYE FELSEFE TARİHİNE DAMGA VURMUŞTU

1919 yılında Alanya’da doğan Vehbi Hacıkadiroğlu, çok sayıda felsefe metni üretmiş ve bunlarla özellikle bilgi ve insan konusu başta olmak üzere birçok felsefi/kavramsal soruna dair kendine özgü felsefi açılımlar geliştirerek Türkiye’nin felsefe tarihinde önemli şahıslar arasına girdi. Yayımlanmış pek çok makale ve çevirileri de bulunan Vehbi Hacıkadiroğlu meslekten felsefeci olmamasına rağmen felsefeye geç bir yaşta başladı. Hacıkadiroğlu, bununla birlikte filozof ismini hak edecek şekilde felsefeyle ilgili olmuş ve felsefi metin üretmek anlamında en yetkin ve zengin isimlerin başında yer aldı.

Tamamen kişisel bir gayretle 1987 yılından itibaren çıkarmaya başladığı “Felsefe Tartışmaları” adlı felsefe dergisi ile Türkiye'de felsefenin kendisine alan bulmasına katkı sağlamış, uzun yıllar bu dergi aracılığıyla felsefecilerin buluşmasını, tartışmasını, düşünce alışverişini mümkün kıldı. Bu katkıları dolayısıyla Türkiye Felsefe Kurumu tarafından 1988 yılında ve Muğla Üniversitesi tarafından 2000 yılında onur plaketi verildi. Doğan Özlem, Hayrettin Ökçesiz ve Şükrü Argın’ın yayına hazırladıkları "Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı: Felsefe Tartışmaları" adlı kitap onun düşünürlüğünü irdeleyen bir eser oldu. 2005 yılında kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Fahri Felsefe Doktorluğu unvanı verilmiştir. Bu toplantıda sunulan bildiriler de Aydan Turanlı ve Gürcan Koşan’ın editörlüğünde “Vehbi Hacıkadiroğlu Çalıştayı Bildirileri” adıyla 2006 yılında İTÜ yayınları arasında basılmıştır.

ALKÜ SAYESİNDE ÇALIŞMALARI KİTAPLAŞTIRILDI

11 Ekim 2019 tarihinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde “Doğumunun 100. Yılında Vehbi Hacıkadiroğlu” başlıklı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan felsefeciler; Prof. Dr. İlhan İnan, Prof. Dr. Erkut Sezgin, Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, Prof. Dr. H. Haluk Erdem, Doç. Dr. Mustafa Günay, Uğur Pişmanlık, Şükrü Argın, değerli düşünür Hacıkadiroğlu’nun felsefe çalışmalarını çeşitli yönleriyle ele almış ve Türk düşünce hayatına katkılarını değerlendirmişlerdi. Etkinlik konuşmaları ise Tarihçi Kitabevi tarafından “Bir Felsefe Feneri Vehbi Hacıkadiroğu” adıyla kitap olarak yayımlanmıştı

Mühendislik eğitimi almasına rağmen kendisini felsefeye adayan ve Türk felsefe tarihine geçmeyi başaran Vehbi Hacıkadiroğlu'nun yayınlanmış kitapları; Kavramlar Üzerine (1981), Bilginin Doğası ve Kaynakları Üzerine (1981) Algılama, Duyma ve Bilme (Derleme 1984), İnsan Felsefesi (2000), Bilgi Felsefesi (2002), Kavramlar Üstüne (2003), Özgürlük Ahlakı (2002), Özgürlük Hukuku(2004), İnançtan Bilgiye(2002) bulunmaktadır. Çevirileri; Russell'den Felsefe Sorunları (1980), Dış Dünya Üzerine Bilgimiz (1980), Jaque Monot'dan Rastlantı ve Zorunluluk (1984), A.J. Ayer'dan, Dil, Doğruluk ve Mantık, J. Locke’tan İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme.