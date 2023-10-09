Bu yıl 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100. yılı Alanya Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak. Bu tarihi gün için birçok etkinlik hazırlayan Alanya Belediyesi’nin ilk programında Türk Sinemanın efsane isimlerinden olan Yeşilçam Filmlerinin Yıldızı Türkan Şoray, Alanya halkı ile bir araya gelecek. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Sineması ve Filmlerinin Müzikleriyle Türkan Şoray Söyleşisi’ 10 Ekim Salı günü (yarın) saat 20.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ücretsiz olan söyleşiye tüm vatandaşları davet etti.