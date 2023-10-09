Alanya Belediyesi’nin ‘Avokado ve Mango’ teması ile ikinci kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali 3 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festival birbirinden ünlü şefleri ve televizyon yıldızlarına da ev sahipliği yaptı. Programın 3. gününde ülkemizin en sevilen sabah programı sunucularından olan manken, oyuncu Çağla Şikel sahne aldı. Çağla Şikel ile Fit Tropikal Tarifler Atölyesi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Ünlü isim, vatandaşların sorularını yanıtladı ve bol bol fotoğraf çektirdi.

ÇAĞLA ŞİKEL HASAT YAPTI

Programın ardından Mahmutlar’da faaliyet gösteren üretici Mustafa Kaya’nın bahçesine giden Çağla Şikel burada hasat yaptı. Avokado, muz, mango ve ejder meyvesi üretilen bahçeyi gezen Çağla Şikel, tropikal meyvelerin üretim süreci hakkında bilgiler aldı. Tropikal meyvelere olan sevgisi ile bilinen ünlü oyuncu, Alanya Belediyesi’ne böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür etti.