Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Tropikal Meyve Festivali’nin üçüncü gününde de önemli isimler Alanyalılar ile buluştu. Çeşitli tropikal meyve stantlarının açılıp sergilendiği etkinliğe binlerce Alanyalı akın ederken, Türk mutfağı ve sağlıklı beslenme konusunda uzman isimler de düzenledikleri mutfak atölyeleriyle büyük beğeni topladılar. Özellikle Pasta Şefi Tuğba Ünal, TV programcısı ve manken Çağla Şıkel, ekmek uzmanı Nevin Us ve Prof. Dr. Birol Saygı’ın yaptığı atölyelere ilgi büyük oldu.

TUĞBA ÜNAL’DAN MUHTEŞEM TATLI ATÖLYESİ

Türkiye’nin en ünlü pasta şeflerinden Tuğba Ünal da festivalin üçünü gününde Alanyalılar ile bir araya geldi. Tropikal meyveler ile lezzetli tatlılar hazırlayan ve vatandaşlara ikram eden Tuğba Ünal, verdiği mutfak sırları ile de vatandaşların ilgi odağı oldu. Tuğba Ünal, hazırladığı bir pastayı da alanda bulunan ve doğum günü olan genç bir kıza hediye etti.

ÇAĞLA ŞİKEL’E BÜYÜK İLGİ

Etkinliğin en kalabalık atölyelerinden birisi de hem güzelliği hem de mutfakta yaptığı harika tarifler ile Türkiye’nin gözde isimlerinden Çağla Şıkel’in Fit Tropikal Tarifler Atölyesi oldu. Gündelik yaşamından avokadoyu hiçbir zaman eksik etmediğini, özellikle Alanya avokadosunun her daim evinde bulunduğunu belirten Şıkel, hazırladığı fit tarifler ile vatandaşların ilgi odağı oldu.

BAŞKAN YÜCEL’DEN ÇAĞLA ŞİKEL’E TEŞEKKÜR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem Şıkel’e atölye çalışmasının ardından su kabağı, Alanya ipeğinden şal ve engelli bireylerin hazırladığı Türk bayrağı hediye etti. Çağla Şikel, Alanya’da çok güzel tropikal ürünler yetiştiğine vurgu yaparak, bu denli güzel bir organizasyonu hayata geçirdiği için Başkan Yücel’e teşekkür etti. Başkan Yücel de, “Alanya her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bugün bu anlamlı ve güzel organizasyonda da sizin gibi kıymetli bir ismi ağırladığımız çok mutluyuz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

AVOKADONUN GELECEĞİ ANLATILDI

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Birol Saygı da, tropikal bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalardan ve faydalarından bahsetti. Avokadonun geleceği hakkında da bilgiler veren Saygı, Türk mutfağındaki yeri ve önemine ilişkin bilgiler paylaştı.

NEVİN US TROPİKAL LEZZETLERLE MUHTEŞEM EKMEKLERİN SIRRINI VERDİ

Ekmek ustası, yöresel yemek ve ekmek araştırmacısı, pasta ve kurabiye tasarımcısı Nevin Aydın Us da alanı dolduran binlerce vatandaş için özel ve lezzetli tarifler oluşturdu. İlgiyle takip edilen Us’un Tropikal Ekmek Atölyesi vatandaşlardan tam not aldı. Mis kokan tariflerini vatandaşlarla paylaşan Us, uzun süre hafızalardan silinmeyecek lezzetleriyle festivalin ilgi odağı oldu.