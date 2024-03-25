Alanya’da dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş’ın adını kullanan dolandırıcılar ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verme gerekçesi ile vatandaşlardan para istiyor. Yaşanan durumdan haberdar olan Akbaş, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Akbaş, “Benim adıma, fakirlere iftar yemeği vermek gibi gerekçelerle bazı kişilerce para istendiğini duydum. Bu ve bunun gibi dolandırıcı kimselere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Özellikle son günlerde böyle dolandırıcıların piyasada çok fazla olduğunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.

YENİALP’İ DE HEDEF ALMIŞLARDI

Daha önce de Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in adını kullanan dolandırıcılar ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım edilmesi amacıyla iş adamlarından para talebinde bulunmuştu. Durumu öğrenen Yenialp, vatandaşlara yardım amacıyla arayanlar olursa itibar edilmemesi uyarısında bulunmuştu.