Hastaneye palyatif servisi yapımına, kan alma ve hasta bekleme koltuklarının, ameliyathanede personel alanları ve dolapların yenilenmesine, acil serviste fiziki iyileştirilme yapılmasına ve tıbbi cihazların alımına, poliklinik alanlarında oda yapımına maddi katkı sağlayan yardımseverler; Rengül Seher Gargı, Nevzat Özdemir, İbrahim Karaçomak, Kadir Yüksel, Kadıoğlu Group A.Ş. , Ahmet Cebeci, Burhan Yılmaz, Murat Güneş, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy’ a teşekkür ve plaket taktim töreni düzenlendi.

Hastaneye yeni hizmet alanlarının kazandırılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Güler, “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilçemize ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen pek çok hastalarımıza hizmet sunmaktayız. Sizlerin de sayesinde yeni hizmet alanları oluşturulmuş, fiziki alanlarda yeni düzenlemeye gidilmiş ve birçok cihaz hastanemize kazandırılmıştır. Sağlık çalışanlarım, hasta ve hasta yakınlarımız adına sizlere teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.