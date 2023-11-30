Milli kültür ürünlerimizden kilimin yünden ipliğe, iplikten kilime gidiş yolculuğunu öğrenmek için Payallar Günay Demirel Ortaokulu 7/E sınıfı öğrencileri Türkçe Öğretmeni Osman Yılmaz önderliğinde Alanya Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde, Avsallar Mahallesi’nde açtığı El Sanatları Atölyesi’ni ziyaret ettiler.

Öğrencilere, dokuma öğreticileri tarafından kilimle ilgili kavram ve nesneler tanıtıldı; ıstar tezgahı, kirmen ve kirkit (tarak) hakkında bilgi verildi. Bir kültür mirası olan kilimin, Türk Kültüründeki önemi hakkına bilgiler aktarılarak kilim üzerine hikayeler anlatıldı. Tezgah başına oturarak kilim dokuma deneyimi yaşayan her bir öğrenci kilim dokumayı çok sevdi. Dokuma sanatını yerinde gören ve dokuma sanatına ilgi duyan öğrenciler ve öğretmenleri Alanya Belediyesi’ne ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.