Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ile Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Kestel Yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Yurdun ortak yemekhanesinde öğrenciler ile akşam yemeği yiyen Rektör Yardımcıları, yemeğin ardından öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini dinlediler.

REKTÖR YARDIMCISI AKIN: “ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLERE EMANET”

Öğrencilerle keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, yurtta kalan öğrencilerin taleplerini ilgililere aktaracaklarını ve üniversite yönetimi olarak üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini belirtti. “Aileleriniz sizleri bize emanet etti.” diyen Akın, “Her türlü sorununuzla kendi sorunumuz gibi ilgileneceğimizden kuşkunuz olmasın. Öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalışıyoruz. Farklı zamanlarda çeşitli ortamlarda sizleri dinlemeye ve sorunlara çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Yönetim olarak öğrencilerimizin kaldıkları yurtlarda rahat etmelerini ayrıca önemsiyoruz. Biz burada kalan her biri öğrenciyi kendi evimizin içinden biri olarak görüyoruz. ALKÜ çatısı altında hepimiz bu ailenin bir parçasıyız. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın desteği ile sorunları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.