Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) spor alanında yaptığı başarılar ulusal ve uluslararası alanlarda dikkat çekerken ALKÜ’deki eğitim de Avrupalı eğitimciler tarafından merak konusu oldu. ALKÜ, okullardaki beden eğitimi ve spor dersleri müfredatlarının çevreye ve yeşile duyarlı olmasını amaçlayan ERASMUS + KA220 projesine dahil olmuştu. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinin paydaş olduğu projenin eğitim ve uygulama bölümünün incelenmesi için ülkemize; İspanya, İtalya, Hollanda, Letonya ve Norveç’ten, beden eğitimi ve spor dersi öğretmeni ile çeşitli STK üyelerinin yer aldığı 40 kişilik ekip geldi. Proje kapsamında Alanya’ya gelen ekibe, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk tarafından Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yeşil okullarla ilgili çeşitli teorik ve uygulama eğitimleri verildi.

ALANYA VE ALKÜ’YE HAYRAN KALDILAR

Yeşil Sporlar Teori Eğitimi kapsamında gelen temsilcilere; Spor ve Çevre, Sürdürülebilir Spor ve Çevre İlişkisi, Sporda Çevreci Yaklaşımlar, Çevreci Sporların Beden Eğitimi ve Spor Dersi Müfredatına Entegrasyonu, Materyal Seçimi ve Kullanımı, Öğretim Yöntem ve Teknikleri konularında bilgiler verildi. Yeşil Sporlar Uygulama Eğitimi kapsamında ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencileri tarafından bocce, dart, voleybol etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Emriye Gümüş tarafından Oba Sahili’nde yoga ile başlayan etkinlikler, Syedra Antik Kenti’ndeki trekking uygulaması ile devam etti. Trekking esnasında Syedra Antik Kent Kazı Başkanı Doç. Dr. Hasan Ertuğ Ergürer tarafından Antik Kent ile ilgili bilgiler aktarıldı. Sonrasında ise Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk tarafından Alanya Kalesi’nde plogging uygulaması gerçekleştirildi. 2 günü dolu dolu bilgi alarak ve etkinliklerle geçiren katılımcılar; Alanya’nın tarihi, kültürü, doğasına ve ALKÜ’nün spor alanındaki eğitimlerine hayran kaldıklarını belirttiler. Katılımcılar, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve yönetimine teşekkür ederek etkinliklere Antalya’da devam etmek için Alanya’dan ayrıldılar.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “BU PROJELER ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinin partneri olduğu projenin ALKÜ ve Alanya için çok değerli olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya’nın 2024 Avrupa Spor Başkenti seçilmesiyle bu etkinliğin aynı zamana denk gelmesinin ALKÜ ailesini mutlu ettiğini söyledi. Rektör Türkdoğan açıklamasında “Spor Bilimleri Fakültemiz tarafından ulusal/uluslararası spor organizasyonlarına verilen gönüllü destek, fakültemizin Dünya/Avrupa şampiyonu sporcuları barındırması ve eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitesinin yanı sıra bu tür projelerde yer alması üniversitemiz ve şehrimiz açısından çok önemlidir. Fakültemiz akademisyen ve öğrencilerini kutlar; başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.