Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in iki dönem Kestel, iki dönem de Alanya Belediye Başkanlığı döneminde her fırsatta andığı ve dilinden düşürmediği Mustafa Kemal Atatürk sevgisini şehrin girişine yaptığı dev Atatürk büstü ile taçlandırdı. Dev büst vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Vatandaşlar Alanya’ya yakışan bir şehir girişi yapan Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.

HER KONUŞMASINDA ATATÜRK’Ü DİLİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

20 yıllık belediye başkanlığı döneminde her konuşmasında ve mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ü dilinden düşürmeyen Başkan Yücel, her zaman Atatürk sevgisi ile biliniyordu. Ülkemizin tüm milli bayramlarında da Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Başkan Yücel, ülkemizin kurucu liderini hiç bir zaman unutmuyordu. 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim gibi ulusal bayramlara da büyük önem veren Başkan Yücel, düzenlediği dev konserler ve etkinliklerle milli günlerin ülkemizde en coşkulu kutlandığı şehiri Alanya yaptı.

SAĞLIĞINI HİÇE SAYIP 10 KASIM PROGRAMINA KATILMIŞTI

Bacağından çok riskli bir menisküs ameliyatı olan ve doktorlar tarafından 3 ay boyunca ayağı kalkması çok riskli olduğu söylenen Başkan Yücel, tüm uyarılara rağmen ameliyattan yalnızca bir ay sonra 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programına katılmıştı. Acılarına rağmen programın tamamlayan Başkan Yücel’in bu hareketi ulusal kanallara bile haber olmuş ve büyük takdir toplamıştı.