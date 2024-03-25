Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne yönelik çalışmalarına Alanya’nın kırsal mahallelerinde devam ediyor. Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı Mahallelerini ziyaret eden Başkan Yücel, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Ziyaretler esnasında Başkan Yücel’e, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Anadolu Birliği Partisi İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Yeni dönem planlarını ve yol haritasını katılımcılarla paylaşan Başkan Yücel, vatandaşların büyük desteğini aldı.



“ANTALYA’DA BOŞ GEÇEN BİR 5 YIL OLDU”

Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile yeni dönemde de hizmet akışının süreceğini belirtti. Antalya’nın ve Alanya’nın kaybedecek bir 5 yılı olmadığını, geçen 5 yılın bir kayıp olarak Antalya’ya yazıldığını söyleyen Durgun, “Geride kalan 5 yılda Antalya’nın hiçbir noktası hizmet alamadı. Alanya’da bu durumun en büyük mağdurlarından oldu. Birçok proje yarım kaldı. Yeni dönemde bunların yaşanmaması, hizmetlerin akışının sürmesi için Alanya’da Adem Başkan, Antalya’da Hakan Başkanı yetki sahibi yapmalıyız. Her iki başkanımızı da bu anlamda önce Allah’a sonra sizlere emanet ediyorum” diye konuştu.

GÜMÜŞKAVAK’IN KARARI YÜCEL’DEN YANA

Gümüşkavak’ta vatandaşlardan büyük destek gören Başkan Yücel, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Gümüşkavak sakinleri de, “Bugüne kadar 2 dönemde de hep ‘Adem Başkan’ dedik. Yeni döneme de Allah’ın izniyle seninle yola devam edeceğiz. Mahallemizi sahipsiz bırakmadın. Ne istediysek, ne ihtiyaç görüldüyse hepsini getirdin, seninle geldik seninle gideriz başkanım. Biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun. Yolun bahtın açık olsun” dediler.



UZUNÖZ’DE BAŞKAN YÜCEL’E BÜYÜK İLGİ

Uzunöz Mahallesi’nde ise vatandaşlar su sorununa değinerek Başkan Yücel’den destek istediler. Su probleminin Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirten Başkan Yücel, 31 Mart sonrası Antalya Büyükşehir’de Hakan Tütüncü başkanlığında Alanya’nın tüm sorunlarını giderecek çalışmaları yapacaklarını söyledi. Başkan Yücel, “Su hizmeti Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Bana gelen şikayetlerin zaten yüzde 50’den fazlası Büyükşehir sorumluluğunda olan sorunlar. 31 Mart’ta Antalya’da Hakan Tütüncü başkanımı, Alanya’da da beni göreve taşımanız halinde sizlerin sorunlarını tek tek çözeceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.