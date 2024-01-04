Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Alanya Ülkü Ocakları'nın yeni binasının ilerleyişi hakkında bilgiler alan Başkan Yücel, "Alanya Ülkü Ocakları Başkanımız Abdulhadi Yüksel’i makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Yeni Ülkü Ocakları binamızdaki son rötuşları yerinde inceledik.

Ocak Başkanımız Abdulhadi Yüksel ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaretin ardından ise Alanya Ülkü Ocakları sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Alanya İlçe Başkanlığı olarak yapımını tamamladığımız yeni binamıza ziyarete gelen Belediye Başkanımız Sn. Adem Murat YÜCEL’e teşekkür ederiz. Yüreği her zaman Alanya ve hizmet aşkı ile atan Belediye Başkanımızın her daim yanında olduğumuzu yineler çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz." ifadelerine yer verildi.