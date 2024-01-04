Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) yapılan konferans ve seminerlerde sektörel alanlarda önemli bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde düzenlenen “Su Verimliliği” isimli konferansta son yıllarda küresel ısınmayla birlikte günümüzün başlıca sorunu “su” konusuna dikkat çekildi. Biyosistem Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın konuğu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar oldu. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Darıcık, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arslan ve öğrenciler katıldı.

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konferansın açış konuşmasını yapan Topluluk Başkanı Ela Eraslan, bölümünü ve topluluğun faaliyetlerini anlattı. Başkan Eraslan’ın konuşmasının ardından konferans Müdür Mehmet Rüzgar’ın tarımsal veriler ve su verimliliği ile ilgili sunumuyla devam etti. Önemli bilgiler aktaran Müdür Rüzgar, Türkiye’de son yıllarda su verimliliği için yapılan uygulamalar ve başarı oranlarına değindi. Türkiye’nin su riski yüksek ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Rüzgar, vahşi sulama gibi suyun çok tüketildiği uygulamaların tamamen bırakılması gerektiğini belirtti. Alanya’daki tarımsal üretim ve su verimliliğine de değinen Rüzgar, Alanya havzasının su riskinin düşük olduğunun altını çizdi. Rüzgar suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı. Konferans toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: ALKÜ