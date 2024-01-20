Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağış sonrası seralarında hasar oluşan üreticilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak fide desteğinde bulundu. Konaklı, Türkler, Soğukpınar ve Burçaklar mahallelerinde üreticileri seralarında ziyaret eden Yücel ve Göktepe hasara ilişkinde bilgi alarak üreticilerin taleplerini dinledi.

MUHTAR ŞENSOY: ALLAH BAŞKANLARIMDAN RAZI OLSUN

Ziyaretleri ve destekleri nedeniyle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’ye teşekkür eden Soğukpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Şensoy, “Başkanlarım her zaman yanımızda, her zaman desteklerini görüyoruz. Allah onlardan razı olsun, bugünde geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak bizleri yalnız bırakmadılar.” diye konuştu.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI GÖKTEPE: ADEM BAŞKAN HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in şimdiye kadar üreticilerin ve tarımın faydasına olacak tüm çalışmalara destek verdiğini belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Alanya Tropikal Meyve Festivali, Tropikal Meyve Üretim Serası ve yaz aylarında yaşanan sulama suyu sorunlarına tanker desteği vererek üretimin ve üreticinin yanında olduğunu bize her zaman hissettirdi, iyi günde de kötü günde de hep onun desteğini gördük. Allah ondan razı olsun.” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketi sonrası başkan Yücel’in hemen arayarak üreticiler için ne yapabiliriz diye sorduğunu belirten Gökpete, “Bugünde birlikte üreticilerimize geçmiş olsun dileklerini sunduk ve fide desteğinde bulundu. Bizlerde tüm üreticilerimizle ekimizle birlikte belediyemizin ve başkanımız yanında olmaya devam edeceğiz, başkanımız gerçek bir üretken belediyecilik hizmeti yapıyor.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alanya’nın her ne kadar turizm kenti olarak anılsa da çok önemli bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Yücel, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan selden dolayı zarar gören seralarımızı ve üreticilerimizi Ziraat Odası Başkanımız ve bölge muhtarlarımız ile birlikte ziyaret ederek tespitler yapıp onların kötü günde yanında olmaya çalıştık. Gerek fide desteği gerek ekonomik anlamda destek gerekse de araç ve iş makinası desteği ile bölgedeki zararları bir nebze olsun karşılamaya çalışıyoruz. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üreticilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Alanya Belediyesi