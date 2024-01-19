Ziyaret sırasında, ADD tarafından bu yıl 10 Mart tarihinde “ATATÜRK’E KOŞALIM, ATATÜRK’LE KOŞALIM” sloganıyla gerçekleştirilecek olan 24. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusu hakkında bilgiler paylaşıldı. Organizasyon, ADD Alanya Şubesi liderliğinde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ALTİD ve Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla hayata geçirilecek. ALTİD, açılış etkinliği ve görevli hakemlerle birlikte 16 kategoride birinci gelecek yarışmacılar için konaklama ödülü sağlayarak organizasyona destek olacak.