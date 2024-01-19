Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanı Deniz Çalışkan ve yönetimi, Cumhur İttifakı adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e yeni dönem seçimlerinde adaylığından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ocak Başkanı Deniz Çalışkan ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’ 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Sn.Adem Murat Yücel'i adaylığından dolayı tebrik ettik, çıkmış oldukları bu yolda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diledik.