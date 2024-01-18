Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci veya üçüncü haftası Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlanmakta. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santraline öğrenciler tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Öğrencilere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri eşlik etti.

3 OKULDAN 100 ÖĞRENCİ KATILDI

Alanya’da bulunan eko okullardan Ayşe Melahat Seher Ortaokulu’ndan 13 öğrenci ve öğretmenleri, Hacıkadiroğlu Ortaokulu’ndan 20 öğrenci ve öğretmenleri ile Okullarda Orman Projesi kapsamında Hamit Özçelik İlkokulu’ndan 67 öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte toplamda 100 öğrenci teknik ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler Güneş Enerji Santrali ile merak ettikleri soruları sorarak tesis hakkında bilgiler edindiler.



ÇOCUKLARIN BAŞKAN YÜCEL SEVGİSİ

GES ziyareti esnasında çocuklara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel eşlik etti. Başkan Yücel’in yanından bir an olsun ayrılmayan çocuklar, çevreci çalışmalarından dolayı Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Teknik gezi sonrası Başkan Yücel öğrencilere tohum kalem ve ‘Çevre Dostu Öğrenci’ rozetleri hediye etti.