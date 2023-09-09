Olağan Kongre sonrası güven tazeleyen MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül''e başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Yücel mesajında, "MHP Alanya İlçe Başkanlığımızın olağan kongresine katıldık. Güven tazeleyen İlçe Başkanımız Mustafa Sünbül ve yönetim kurulu üyelerini birleştiriyor, başarılar diliyorum. Ayrıca kongremize teşrif eden değerli milletvekillerimiz, MYK Üyelerimiz, il, ilçe başkanlarımız, Ülkü Ocakları başkanlarımız, protokol üyelerimiz ve değerli delegelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kutlu oyunumuzu teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.