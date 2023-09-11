Alanya Belediyesi asfalt ekibi, devam eden inşaatlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle bekletilen Oba Mahallesi Tosunlar Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Okullar bölgesi olması ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol, Pazartesi günü okulların açılmasıyla daha da yoğunlaşacağı için hummalı bir çalışmayla kısa süre içerisinde tamamlandı.

Son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel ve meclis üyeleri, emekleri için ekiplere teşekkür etti.



YAĞMURA RAĞMEN ÇALIŞMALAR DURMADI

Okulların açılması ve yoğunluğun artmasıyla trafik sorununun oluşmaması adına çalışmasını tamamlamak isteyen ekipler, akşam başlayan yağmura rağmen durmayarak serim işlemini tamamladı. Yaklaşık 1 haftalık çalışmayla 4 km uzunluğundaki yol asfaltlanarak trafiğe açıldı.

YÜCEL: “EKİP ARKADAŞLARIMLA İFTİHAR EDİYORUM”

Çalışma alanında belediye ekiplerini ziyaret eden ve bilgi alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Çok sayıda okulun bulunduğu ve vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı Oba Mahallesi Tosunlar Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmamızı, gece saatlerinde yağmura rağmen sürdürüyoruz. Bu gece 4 km uzunluğunda ve Dimçayına bağlanan Acınar yoluna kadar uzanan kısma asfalt serim işlemini tamamlayarak, bu yolumuzu hizmete açacağız. Ekip arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Onların emeklerine sağlık. Yolumuz bölge halkına ve Alanya’mıza hayırlı olsun.” dedi.