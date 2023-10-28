Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1 haftadır devam eden çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek; “Şölenimizin en önemli gününde, Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün vatandaşlarımızı ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla etkinliklerimize davet ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN FENER ALAYI VE FUNDA ARAR KONSERİNE DAVET

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Cumhuriyet coşkusunu doya doya yaşayacağımız 1 haftalık etkinlik takvimimizi vatandaşlarımız için özenle hazırladık. Her gün çeşitli etkinliklerle bu coşkuyu tırmandırdık ve 29 Ekim Pazar (yarın) günü zirveye ulaşacağız. Saat 18:30’da 7’den 77’ye hemşehrilerimizle Atatürk Anıtı önünde ay yıldızlı Türk Bayraklarımız ile buluştuktan sonra, Kent Konseyi’miz ile birlikte hazırladığımız Fener Alayı Yürüyüşümüzü saat 19:00’da gerçekleştireceğiz. Ardından Belediye Sarayımız arkasında saat 20:30’da düzenleyeceğimiz Funda Arar konseri ile bu anlamlı günü unutulmaz bir güne çevireceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bütün vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.